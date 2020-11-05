Алексей Панин станцевал возле Рейхстага под песню «Смуглянка»

05.11.2020, 18:17, Разное

Алексей Панин делится со своими фолловерами снимками и видео с путешествия по Европе, в которое он отправился с дочерью. Актер опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлено, как он станцевал в Берлине возле Рейхстага под знаменитую песню «Смуглянка».

Звезда фильма «Жмурки», недавно переехавший в Испанию, уже успел посетить с Анной Паниной Прагу, Стамбул, Берлин и Торревьеху. На видео, которое Алексей Панин разместил в микроблоге, он стоит на возвышении перед историческим зданием – Рейхстагом. По словам артиста, они с дочерью опоздали на рейс до Барселоны, поэтому оказались в Берлине. Актер заявил, что он уже танцевал в Испании, поэтому теперь на очереди – Германия. Алексей Панин начал активно двигаться под песню «Смуглянка», а в конце ролика появился отрывок картины с его участием, где герой открывает стрельбу из засады.

Как отмечает издание «Политэксперт», многие пользователи оценили старания артиста. Они отметили – он очень талантливый актер, и выразили разочарование, что больше не видят его на экранах. Некоторые фолловеры, благодаря видео Алексея Панина, вспомнили свои экскурсии в Берлине.