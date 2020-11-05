Заразившаяся COVID-19 Дарья Донцова опровергла слухи о своей смерти

05.11.2020, 18:17, Разное

Писательница Дарья Донцова, которая заразилась COVID-19, вынуждена была выйти на связь со своими подписчиками в Instagram и снять видеообращение прямо из больничной палаты. Она опровергла информацию о своей смерти, которую распространяют в Сети.

Дарья Донцова, в силу своего почтенного возраста и хронических заболеваний, в последнее время часто бывает в больницах. После того как у 68-летней писательницы диагностировали коронавирусную инфекцию, она пребывает под постоянным наблюдением врачей. В связи с этим начали появляться слухи, что Дарья Донцова в тяжелом состоянии, и даже о ее смерти и похоронах на Новодевичьем кладбище.

Как отмечает издание Inforeactor, сама писательница не теряет оптимизма и работает даже в больничной палате. Она призвала поклонников не верить всему, что пишут в Сети.

Дарья Донцова похвасталась своими успехами и отметила – она уже может стоять без постоянной помощи и чувствует вкус еды. Знаменитость пошутила, что прогулки в инвалидной коляске «с ветерком» пришлись ей по душе. Писательница в хорошем расположении духа и не теряет надежды на то, что скоро ее выпишут и она отправится домой к любимым мопсам.