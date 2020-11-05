В СМИ появились слухи об измене Анастасии Стоцкой
05.11.2020, 18:17, Разное
В СМИ появилась неподтвержденная информация об измене певицы и актрисы Анастасии Стоцкой своему супругу. Якобы у знаменитости развивается роман с партнером по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым.
По сведениям Телеграм-канала «НеМалахов», на который ссылаются “7 дней”, новый избранник Анастасии Стоцкой младше ее на семь лет. К слову, у него самого есть вторая половинка. Сама же артистка никак не комментирует подозрения в неверности.
Анастасия Стоцкая начала жить вместе со своим супругом Сергеем десять лет назад. За это время звездная чета ни разу не попадала в скандал. Однако была ситуация, связанная с сыном артистки. Некоторые считали, что он похож на короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.
Ради постановки, где Стоцкая играет вместе с Казьминым, она заметно преобразилась, в частности похудела. Артистка сразу же начала заниматься спортом после утверждения на роль Флоренс.
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