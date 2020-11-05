В Госдуме предложили сделать все государственные должности пожизненными

05.11.2020, 18:03, Разное

Депутат Госдумы Павел Крашенинников внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который делает бессрочным пребывание на своих постах как самих депутатов ГД, так и президента страны, сенаторов Совета федерации, федеральных министров, губернаторов, мэров, судей и прокуроров. Новые поправки предлагается внести сразу в несколько действующих законов во исполнение обновлённой Конституции.

«Пожизненное пребывание в своей должности — это не только гарантия стабильности для государства, но экономия для федерального бюджета. Каждые несколько лет нам приходится выделять значительные средства на проведение выборов, при том, что их результаты в большинстве случаев и так ожидаемы, а в некоторой степени, и заранее известны»,— отметил Крашенинников

Законопроект предусматривает и процедуру снятия должностного лица. Основанием может стать измена Родине, совершение особо тяжкого преступления и нарушение закона о запрете гей-пропаганды.

Для запуска такой процедуры инициативная группа членов парламента должна подать ходатайство спикеру нижней палаты. Чтобы снять должностное лицо, инициатива должна получить одобрение со стороны 9/10 от общей численности депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Предварительно своё одобрение должен дать президент страны, а также несколько инстанций. В частности, заключение по существу дела должны дать Верховный и Конституционный суды РФ. Рассмотрение в каждой инстанции должно занять от трёх недель до трёх месяцев.

После прохождения всех необходимых инстанций ходатайство о снятии должностного лица направляется патриарху Московскому и всея Руси. Он должен созвать Священный синод Русской православной церкви. В течение примерно шести месяцев РПЦ будет рассматривать ходатайство и приложенные к нему материалы дела: количество посещений храмов РПЦ в год, общую сумму пожертвований, число покаянных молитв, которые совершило должностное лицо, и т.д. После этого РПЦ даёт своё заключение, и лишь затем пакет документов направляется в верхнюю палату парламента.

«Надо отметить, что с момента подачи ходатайства и до момента принятия решения Совфедом должно пройти не более двух месяцев, иначе инициатива будет аннулирована. Это сделано для избежания злоупотреблений временем наших коллег», — напоминает Крашенинников.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении пожизненного поста сенатора для экс-президента.