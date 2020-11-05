 

Джигурда и Шаляпин назвали имена секс-символов среди российских звезд

05.11.2020, 17:53, Разное

Никита Джигурда и Прохор Шаляпин прокомментировали слова экс-участницы проекта «Дом-2» Алены Водонаевой по поводу того, что в РФ отсутствуют красивые актеры. Они назвали имена знаменитостей, которых можно считать самыми настоящими секс-символами.
По словам Никиты Джигурды, Водонаева придерживается такой позиции, поскольку ее просто окружают не те мужчины. Он уверен, что секс-символом можно смело назвать артиста Алексея Воробьева. Если бы певец имел вдобавок нетрадиционную ориентацию, он бы считался таковым не только в РФ, но и в мире, высказался артист.

Изображение взято с: [email protected]
Что касается Прохора Шаляпина, то он считает, что вполне и сам может претендовать на роль секс-символа отечественной эстрады. Артист уверен: важно оценивать не только красоту тела, но и творческие способности. Также житель должен быть одновременно загадочным и молчаливым.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Николай Воронин и Майкрофт Холмс: какими ролями запомнился зрителям Борис Клюев

23.08 / “Будет пушка!”: Анна Семенович в образе Харли Квинн рассмешила подписчиков

30.08 / Принц Гарри не может вернуться в Великобританию из-за пандемии

28.07 / Ученые обнаружили древнейший штамм легочной чумы в захоронении каменного века

23.07 / Мнение: Десять причин, по которым мелким быть плохо

07.09 / Федор Бондарчук завершил съемки своего первого сериала “Псих”: Паулина Андреева, Елена Лядова и другие на новых фото с площадки

14.09 / Оксана Фандера удивила поклонников снимком в одних трусах в Сочи

27.07 / Глава ВОЗ: Темпы пандемии продолжают ускоряться

02.09 / Мнение: Умер Борис Клюев

26.08 / Apple презентовала проект плавучего магазина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска