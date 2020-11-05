Джигурда и Шаляпин назвали имена секс-символов среди российских звезд

05.11.2020, 17:53, Разное

Никита Джигурда и Прохор Шаляпин прокомментировали слова экс-участницы проекта «Дом-2» Алены Водонаевой по поводу того, что в РФ отсутствуют красивые актеры. Они назвали имена знаменитостей, которых можно считать самыми настоящими секс-символами.

По словам Никиты Джигурды, Водонаева придерживается такой позиции, поскольку ее просто окружают не те мужчины. Он уверен, что секс-символом можно смело назвать артиста Алексея Воробьева. Если бы певец имел вдобавок нетрадиционную ориентацию, он бы считался таковым не только в РФ, но и в мире, высказался артист.



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Что касается Прохора Шаляпина, то он считает, что вполне и сам может претендовать на роль секс-символа отечественной эстрады. Артист уверен: важно оценивать не только красоту тела, но и творческие способности. Также житель должен быть одновременно загадочным и молчаливым.