В РФ начали производство хетчбэка Kia Rio X

05.11.2020, 17:45, Новости дня

В Санкт-Петербурге начали серийное производство нового хетчбэка KIA Rio X.

Данный автомобиль будет продаваться через местных дилеров по всей стране. Отличить новое поколение KIA Rio X достаточно легко по стильному кузову, а также расширенным опциям. Хетчбэк KIA Rio X обладает стильной головной оптикой и модернизированными задними фонарями. Также автомобиль поставляется с улучшенным мультимедийным комплексом.

Под капотом новинки KIA Rio X сохранили прежние 1,4- и 1,6-литровые бензиновые агрегаты. Пока южнокорейский бренд не раскрывает точные сведения о начале продаж KIA Rio X для российского рынка, однако эксперты прогнозируют приближение указанной даты, когда и озвучат ценник на новый хетчбэк.