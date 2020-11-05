В РФ начали производство хетчбэка Kia Rio X
05.11.2020, 17:45, Новости дня
В Санкт-Петербурге начали серийное производство нового хетчбэка KIA Rio X.
Данный автомобиль будет продаваться через местных дилеров по всей стране. Отличить новое поколение KIA Rio X достаточно легко по стильному кузову, а также расширенным опциям. Хетчбэк KIA Rio X обладает стильной головной оптикой и модернизированными задними фонарями. Также автомобиль поставляется с улучшенным мультимедийным комплексом.
Под капотом новинки KIA Rio X сохранили прежние 1,4- и 1,6-литровые бензиновые агрегаты. Пока южнокорейский бренд не раскрывает точные сведения о начале продаж KIA Rio X для российского рынка, однако эксперты прогнозируют приближение указанной даты, когда и озвучат ценник на новый хетчбэк.
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