Peugeot привезет в Россию новый кроссовер 2008

05.11.2020, 17:45, Новости дня

Обновленный кроссовер Peugeot 2008 появится в продаже на российском рынке до конца 2020 года.

На данный момент указано, что паркетник Peugeot 2008 получил версии с 1,2-литровыми моторами на 100 и 130 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль приводится движение 6-ступенчатой трансмиссией. Отличить новую генерацию Peugeot 2008 не составит труда по увеличенным колесным аркам, измененной форме капота, а также новой решетке радиатора в темном оттенке.

Также новый кроссовер Peugeot 2008 имеет дополнительные ходовые огни, соединенные между собой. Автомобиль поставляется с 18-дюймовыми колесными дисками. Разработчики применили здесь проверенную архитектуру CMP. Остальные детали о будущей новинке для РФ пока не раскрыты.