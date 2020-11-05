 

В РФ начался прием заказов на BMW X5 M и X6 M Competition в версии First Edition

05.11.2020, 17:45, Новости дня

На российском рынке начали принимать заказы на новые кроссовер BMW X5 M Competition и X6 M Competition с приставкой First Edition.

В компании уточнили, что всего будут доступны к заказу 25 экземпляров. Приобрести новый BMW X5 M Competition First Edition можно по цене 13 миллионов рублей, тогда как за новый кроссовер BMW X6 M Competition First Edition ценник достигает 13,39 миллиона рублей. В данных модификациях применили эксклюзивные оттенки кузова Frozen Dark Silver и Frozen Marina Bay Blue в матовом виде.

Кроме того, покупатели также смогут приобрести автомобиль с 4,4-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 625 л.с. мощности. Во всех комплектациях применили спортивную подвеску, систему полного привода, а также дополнительные настройки, улучшающие производительность и уровень безопасности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Выявлен фактор, влияющий на летальный исход при COVID-19

08.09 / США задумались о запрете импорта хлопковой продукции из Китая

17.07 / «Британские авиалинии» избавились от всех Boeing 747

19.08 / СК открыл дело по факту гибели в Сирии российского генерала

21.08 / Врачи оценили возможность транспортировки Алексея Навального

29.07 / Макаревич составил список тех, «кто и перед кем должен преклонить колено»

06.07 / Мировые рынки начали новую неделю ростом

02.07 / В НАО высказались о результатах голосования по Конституции

04.11 / SCMP – в КНДР людей с симптомами коронавируса сгоняют в «карантинные лагеря»

07.09 / В Кремле отказались оценивать запись «перехваченного» Минском разговора о Навальном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска