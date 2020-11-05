В РФ начался прием заказов на BMW X5 M и X6 M Competition в версии First Edition

05.11.2020, 17:45, Новости дня

На российском рынке начали принимать заказы на новые кроссовер BMW X5 M Competition и X6 M Competition с приставкой First Edition.

В компании уточнили, что всего будут доступны к заказу 25 экземпляров. Приобрести новый BMW X5 M Competition First Edition можно по цене 13 миллионов рублей, тогда как за новый кроссовер BMW X6 M Competition First Edition ценник достигает 13,39 миллиона рублей. В данных модификациях применили эксклюзивные оттенки кузова Frozen Dark Silver и Frozen Marina Bay Blue в матовом виде.

Кроме того, покупатели также смогут приобрести автомобиль с 4,4-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 625 л.с. мощности. Во всех комплектациях применили спортивную подвеску, систему полного привода, а также дополнительные настройки, улучшающие производительность и уровень безопасности.