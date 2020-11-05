Житель Подмосковья зарезал кассиршу из ревности

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05.11.2020, 17:43, Разное

В подмосковном посёлке Обухово 44-летний уроженец Татарстана зарезал свою 45-летнюю сожительницу во время ссоры, возникшей из-за ревности. Женщина работала кассиршей в продовольственном магазине.

Мужчина ранил её острым предметом в шею. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти пострадавшую: она умерла во время оказания медицинской помощи. Преступника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве, при этом в квартире были найдены несколько пустых бутылок водки, сообщает телеканал “360”.



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