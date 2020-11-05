Как жил Шон Коннери: экскурсия по вилле “агента 007” на Лазурном берегу

05.11.2020, 17:35, Разное

В минувшую субботу семья легендарного исполнителя роли Джеймса Бонда – Шона Коннери – сообщила о его кончине: в возрасте 90 лет он тихо умер во сне на Багамах. И теперь родные выставили на продажу виллу актера во Французской ривьере стоимостью 25 миллионов долларов. Там Шон постоянно жил в 1980-90-е годы, тут же снимались некоторые сцены из фильма “Никогда не говори “никогда”, и местные жители называли ее “Местом Шона”.

Сам особняк был построен еще в 1920-х годах на вершине холма и славился своим роскошным видом на Средиземное море. Общая территория поместья равна почти 10 га, на ней расположен главный дом, два гостевых дома, два бассейна, один из которых наполнен соленой водой, просторная терраса, сад и гараж. В самом особняке площадью 994 квадратных метра имеется пять спален, три комнаты для приемов, пять ванных комнат, спортивный зал, винный погреб, а также квартира для персонала.