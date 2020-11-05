Мировой экономике предрекли крах в случае прихода к власти Байдена

05.11.2020, 17:23, Разное

Байден и его сторонники предлагают постепенно отказаться от нефти и газа и перевести американскую экономику на возобновляемые источники энергии до 2035 года. На программу нужно более двух триллионов долларов – это сравнимо с суммой, которую инвестировали в отрасль во всем мире в течение 10 лет.

Программа Демпартии разрушительна не только для США, но и остального мира, считает Вассерман. Приход в Белый дом Байдена и его сторонников приведет к усугублению кризиса и краху глобальной экономики, предупредил публицист.

“Даже обвал, вызванный коронавирусным карантином, покажется мелочью”, – заявил Вассерман.

На его взгляд, демократы не остановятся ни перед чем, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. На фоне экономических экспериментов в США остальной мир будет готовиться к замене доллара другими резервными валютами, приводит мнение эксперта “Украина.ру”.

Выборы в США прошли 3 ноября. Джо Байден близок к победе: голоса еще считают, но демократ смог опередить Дональда Трампа и вырваться в лидеры в ряде ключевых штатов.

Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Сейчас у него 264 голоса, у Трампа – 216. Глава Белого дома обвинил оппонентов в фальсификациях при подсчете голосов.

Выборы в США – 2020 рискуют оказаться самыми скандальными в истории страны. Ни Трамп, ни Байден не намерены признавать поражения. Судьба голосования может решиться в Верховном суде.