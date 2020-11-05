 

В Минздраве заявили о перегруженности системы здравоохранения

05.11.2020, 17:23, Разное

Эксперт по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила о перегруженности отечественной системы здравоохранения. Специалист пояснила, что в стране не хватает врачей для работы с пациентами, больными коронавирусной инфекцией

Об этом она рассказала в ходе консилиума по вопросам COVID-19 с другими представителями ведомства. Драпкина призвала россиян как можно меньше контактировать друг с другом, чтобы ситуация начала улучшаться. Она также обратила внимание, что до приема врача лучшим способом противостояния КОВИДу является употребление жидкости в большом количестве и “сбивание” температуры тела, сообщает Ura.ru.



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