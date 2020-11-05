 

В Дании заявили о возможной устойчивости мутировавшего коронавируса к вакцине

05.11.2020, 16:48, Новости дня

Вакцина может быть неэффективна против мутировавшего в Дании коронавируа, так как он снижает способность человека к образованию антител, пишет датская газета Politiken.

«Statens Serum Institut [датский научно-исследовательский институт] оценил, что с мутацией короны, которую мы сейчас наблюдаем в Северной Ютландии [административная область в Дании] мы сталкиваемся с риском, что эффект разрабатывающихся вакцин будет ослаблен или, в худшем случае, отсутствовать», – передает «Коммерсант» слова премьер-министра Метте Фредериксена со ссылкой на датское издание.

Ранее сообщалось, что в Дании уничтожат всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку.  Коронавирус выявили на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная.



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