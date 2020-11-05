 

В Сети зафиксировали раскол в оппозиции перед выборами в Госдуму

05.11.2020, 16:48, Новости дня

Соратница сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца Анастасия Брюханова и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявили о намерениях участвовать в выборах в нижнюю палату парламента по одному и тому же столичному округу.

Хронологию событий зафиксировали авторы блога «Фонд бабла с коррупцией», Кац сообщил о кампании Анастасии Брюхановой 12 мая 2020 года. Соратник блогера Алексея Навального Жданов сообщил о намерении участвовать в выборах в Госдуму 16 декабря 2019 года, передает «Ридус».

Примечательно, что, узнав об участии Брюхановой на выборах в Госдуму по Ленинградскому округу Москвы, Жданов тут же объявил «Городские проекты» спойлером.

«Одновременное участие на одном округе двух оппозиционных кандидатов неминуемо приведет к расколу их электората», – подчеркивают авторы блога.

Ранее сообщалось, что основанный Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» не может осуществлять поддержку кандидатов на выборах в Госдуму, в том числе сотрудникам фонда.



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