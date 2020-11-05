Больным коронавирусом посоветовали изолировать себя от собак и кошек

05.11.2020, 16:43, Разное

Глава российского НИИ гриппа Дмитрий Лиознов посоветовал заразившимся коронавирусом COVID-19 россиянам изолировать от себя собак и кошек. Эти животные также могут подхватить инфекцию.

Лиознов отметил, что хотя случаев тяжелой формы КОВИДа у пушистых питомцев человека зафиксировано не было, больным все равно стоит ограничить с ними контакты. Специалист обратил внимание, что других популярных домашних любимцев – попугаев – это не касается, сообщает телеканал “360”.