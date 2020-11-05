 

Синоптики пообещали россиянам холодную зиму

05.11.2020, 16:43, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что грядущая зима будет холоднее, чем годом ранее. Однако температура воздуха все равно превысит климатическую норму, или, по крайней мере – будет ей соответствовать.

А в ближайшее время по-прежнему будет царить аномально теплая погода. По словам Вильфанда, в течение следующих пяти дней температура будет превышать норму в европейской части России, а затем потепление ждет и азиатскую часть страны, сообщает RT.



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