Нардеп Скичко инициирует законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”

05.11.2020, 16:25, Новости дня

В Раду внесут законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко в интервью “Экономической правде”.

“Нужен законопроект, который будет определять обязанности наблюдательного совета, их показатели эффективности. Не может быть доходность единственным показателем эффективности”, – заявил Скичко.

По его словам, такой законопроект он подаст в Верховную Раду в ближайшее время. Он также сообщил, что в этом законпроекте предлагает уменьшить количество иностранцев в наблюдательном совете “Укрзалізниці”.

“Большая часть [членов наблюдательного совета “Укрзалізниці”] должны быть украинцами, остальные могут быть иностранцами. То есть, иностранцы могут консультировать, могут помогать и они реального многое могут научить в управлении”, – сообщил Скичко.

Политолог Ростислав Балабан заявлял, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” неэффективен. В эфире телеканала ZIK он сказал, что наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, и их нужно ликвидировать и продумать другой, понятный и прозрачный механизм.

В сентябре экс-директор по развитию бизнеса “Укрзалізниці” Андрей Рязанцев заявил в эфире “112 Украина”, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%