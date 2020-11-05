 

Нардеп Скичко инициирует законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”

05.11.2020, 16:25, Новости дня

В Раду внесут законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”. Об этом сообщил народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко в интервью “Экономической правде”.

“Нужен законопроект, который будет определять обязанности наблюдательного совета, их показатели эффективности. Не может быть доходность единственным показателем эффективности”, – заявил Скичко.

По его словам, такой законопроект он подаст в Верховную Раду в ближайшее время. Он также сообщил, что в этом законпроекте предлагает уменьшить количество иностранцев в наблюдательном совете “Укрзалізниці”.

“Большая часть [членов наблюдательного совета “Укрзалізниці”] должны быть украинцами, остальные могут быть иностранцами. То есть, иностранцы могут консультировать, могут помогать и они реального многое могут научить в управлении”, – сообщил Скичко.

Политолог Ростислав Балабан заявлял, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” неэффективен. В эфире телеканала ZIK он сказал, что наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, и их нужно ликвидировать и продумать другой, понятный и прозрачный механизм.

В сентябре экс-директор по развитию бизнеса “Укрзалізниці” Андрей Рязанцев заявил в эфире “112 Украина”, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Британское издание объяснило пользу российской вакцины от коронавируса

23.09 / Сенатор Рубио: главные интересы Кремля заключаются в подрыве интересов США

25.06 / Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

10.09 / Польша назвала возможное число лиц в санкционном списке ЕС против Белоруссии

01.09 / Обозреватель The Hill – неудивительно, что американцы не доверяют СМИ

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

25.08 / На форуме «Армия-2020» показали вариант камуфляжной одежды для священников

08.10 / В московских театрах провели разъяснительные беседы с нарушающими самоизоляцию пенсионерами

14.09 / Белозерцева переизбрали губернатором Пензенской области

27.09 / Пашинян: Ничто не помешает Армении отстаивать свободу народа Карабаха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска