 

Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки

05.11.2020, 16:25, Новости дня

Украинская певица Layah, ранее известная как Ева Бушмина, 4 ноября в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена обнаженной среди импровизированной свалки мусора на берегу моря.

“Из-за наших пластиковых отходов”, – подписала она фото.

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Because of Our Plastic Trash…

Публикация от LAYAH (@layahmusic) 3 Ноя 2020 в 10:50 PST

Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.

В марте 2010 года она дебютировала в составе группы “ВИА Гра”, а спустя три года покинула коллектив.

В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah.

Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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