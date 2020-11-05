Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
05.11.2020, 16:25, Новости дня
Украинская певица Layah, ранее известная как Ева Бушмина, 4 ноября в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена обнаженной среди импровизированной свалки мусора на берегу моря.
“Из-за наших пластиковых отходов”, – подписала она фото.
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Because of Our Plastic Trash…
Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.
В марте 2010 года она дебютировала в составе группы “ВИА Гра”, а спустя три года покинула коллектив.
В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah.
Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года.
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