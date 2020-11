Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки

05.11.2020, 16:25, Новости дня

Украинская певица Layah, ранее известная как Ева Бушмина, 4 ноября в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена обнаженной среди импровизированной свалки мусора на берегу моря.

“Из-за наших пластиковых отходов”, – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Because of Our Plastic Trash…

Публикация от LAYAH (@layahmusic) 3 Ноя 2020 в 10:50 PST

Настоящее имя Layah – Яна Швец. Артистка стала известна под псевдонимом Ева Бушмина.

В марте 2010 года она дебютировала в составе группы “ВИА Гра”, а спустя три года покинула коллектив.

В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah.

Дебютный альбом певицы после ребрендинга вышел осенью 2016 года.