В постановлении российского суда по жалобе Навального ни разу не упомянули его фамилию

05.11.2020, 16:25, Новости дня

Пример президента России Владимира Путина, который никогда не называет по фамилии российского оппозиционера Алексея Навального, может быть руководтством к действию для подчиненных Путина. Такое предположение высказал Навальный 5 ноября Facebook.

“У меня и в описании инстаграмма стоит “этот гражданин”, “иной политик”, “различный активист”. Это такая распространенная ведь шутка про меня: Путин почему-то испытывает религиозный ужас перед моей фамилией и никогда ее не произносит, заменяя различными словами. Видимо, личный астролог сказал, что так надо”, – написал Навальный.

Он сообщил, что на днях получил решение томского суда. В иске оппозиционер пытался обжаловать действие следователей, которые два месяца не открывают уголовное дело по факту отравления Навального, и получил отказ.

“Ситуация простая. Гражданин Навальный жалуется в суд на следователей. Суд гражданину Навальному отказывает. Но трюк в том, что в постановлении ни разу не упомянута моя фамилия. То есть в решении суда по жалобе Навального нет вообще слова “Навальный”. Везде стоит “лицо, претендующее на роль потерпевшего”, – отметил политик.

https://www.facebook.com/navalny/photos/a.368739553145134/3836239786395076/?type=3

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.