 

Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие

05.11.2020, 16:23, Разное

Белорусская оппозиционная организация “Честные люди” запустила чат-бот, в котором чиновники могут откровенно выразить свое мнение о событиях в стране. В анонимном опросе уже приняли участие около восьми тысяч госслужащих (всего в республике около ста тысяч чиновников).

Один из чиновников пожаловался, что его голос украли на выборах президента. По его мнению, Александр Лукашенко не мог одержать победу с 80%-ным отрывом. Госслужащий рассказал, что пытался выразить свою позицию на мирной демонстрации, но его прогнали с площади.

Другой чиновник заявил, что в стране царит беззаконие. Он осудил руководство Белоруссии за “сплошную ложь” и аресты мирных протестующих. Неравнодушный выразил желание жить в стране, где можно открыто говорить правду. “Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!”, – написал он.

Еще один госслужащий тоже резко высказался об Александре Лукашенко и его методах борьбы с протестующими. Он назвал действия силовиков “преступными и вредными” для экономики, отдельных граждан и нации в целом, передает “Радио Свобода”.

Представители организации “Честные люди” отметили, что были и противоположные взгляды на ситуацию в республике. Некоторые заявили, что в случае прихода оппозиции к власти, экономика страны будет разрушена, и предложили всем недовольным покинуть Белоруссию.



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