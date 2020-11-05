 

Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок

05.11.2020, 16:23, Разное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой отказаться от зарубежных поездок без острой необходимости. Дипломат пояснила, что они опасны из-за напряженной ситуации с коронавирусом в мире сегодня, передает RT.

Напомним, что весной власти страны приостановили авиасообщение со всеми зарубежными странами. Однако летом, когда пандемия стихла, для россиян вновь открылись несколько направлений – Великобритания, Белоруссия, Кыргызстан, Швейцария, Япония, Куба, Турция и ряд других стран, сообщает телеканал “360”.



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