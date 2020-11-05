 

Рада поддержала выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике

05.11.2020, 16:08, Новости дня

Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики. Такое решение поддержали 264 парламентария.

«Выйти из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года с оговоркой», – передает РИА «Новости» сообщение Рады.

Также отмечено, что Антимонопольный комитет Украины на основании этого договора осуществлял сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ, которое преимущественно состояло в обмене информацией при рассмотрении дел о нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции и анализа состояния конкуренции на рынках. При этом представители Украины с 2014 года не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета по антимонопольной политике, действующего на основании договора.

«Поскольку Договор содержит определенные механизмы обмена информацией, существует риск получения государствами-членами СНГ информации, которая может быть использована для осуществления торгово-экономического давления на Украину», – следует из сообщения.

Кроме того, дальнейшее сотрудничество с органами защиты конкуренции государств-участников СНГ будет осуществляться на основании ряда международных правительственных и ведомственных договоров (меморандумов).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность принятия решения о роспуске Верховной рады. «Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и если я увижу, что в Раде и в «Слуге народа» в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, <…> полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента», – сказал Зеленский.



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