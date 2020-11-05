 

Мнение: Флуктуации

05.11.2020, 16:05, Разное

Эта маленькая "ступенечка" в Висконсине при подсчете голосов может привести Байдена в Белый дом. Так, во всяком случае, предполагают демократы. Правда, юристы Трампа уже работают над тем, чтобы организовать пересчет голосов в двух или трех спорных штатах, где ситуация выглядит примерно так же.

Избирательная система США была весьма характерно показана в "Бандах Нью-Йорка", причем что ценно – чисто голливудское производство, с набором топовых американских актеров, никаких агентов КГБ, всё сами. Сеанс саморазоблачения. Со времен банд мало что изменилось – процедура самого голосования и подсчетов осталась на диком архаичном уровне, что позволяет манипулировать и фальсифицировать. При этом система отдельных голосований по каждому штату и коллегия выборщиков – очень даже демократично и является дополнительной системой защиты всей конструкции. В нормальной обстановке, конечно. Но в том и закавыка, что сейчас обстановка явно ненормальная.

Ранее эта система молчаливо признавалась за рабочую, так как манипулировать и фальсифицировать могли обе конкурирующие банды, а потому они относились к этому философски, как к блэк-джеку. Иногда можно и проиграть, ничего не поделаешь.

В период кризиса, причем кризиса жесткого, такие маленькие всплески-вбросы в чем-то аналогичны появлению неучтенного личностного фактора. Как учит нас марксизм-ленинизм, роль личности в истории ничтожна по сравнению с объективными историческими процессами. Но в период кризиса она возрастает, а в отдельные моменты кризиса становится определяющей. Теория катастроф, кстати, говорит ровно то же самое. В точке бифуркации любое незначительное отклонение, любая флуктуация может стать причиной сдвига системы. Правда, система должна быть к этому сдвигу уже полностью готова.

В этом смысле ожесточенная борьба за гранью любого фола именно сейчас – норма. Борьба идет за ту флуктуацию, которая и станет поворотной в американском кризисе.

Пока это борьба в относительно правовом поле – и Трамп пытается решить ее, не выходя за рамки процедур. Но если у него не получится (или наоборот, получится) оспорить вбросы и фальсификации демократов, качели качнутся уже к ним. И уже они будут принимать решение, как ломать ситуацию – сейчас не до традиций и не до поздравлений победившему сопернику. Сейчас все всерьез.

Битва в верхах пока не переходит к призывам своих сторонников – этот ресурс приберегают на последний этап. Воззвать народ к оружию не сложно. Сложно потом его остановить. Поэтому такой аргумент вводить в дело сразу никто не спешит. Но чем жестче кризис – тем больше шансов на то, что введут. Рано или поздно.

Источник: Эль Мюрид



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