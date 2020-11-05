В Липецке прошел крестный ход против Байдена

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05.11.2020, 16:03, Разное

В Липецке региональная епархия Русской православной церкви Московского патриархата организовала автомобильный крестный ход против вероятного победителя выборов в США Джозефа Байдена. В мероприятии участвовали 6 человек, которые в громкоговорители из окон объявляли демократа «сатанинским выродком». На машины водрузили православные иконы и портрет действующего главы государства Дональда Трампа.

Мероприятие возглавил отец Велиор (Желябкин), заведующий Благовещенским храмом в Хлевенском районе. К участию в крестном ходе привлекли также отечественный автомобиль марки УАЗ, который недавно приобрела хозчасть епархии для агитационных поездок в отдалённые районы. Это был первый выезд новенькой машины на церковное мероприятие, и отработала она его, по словам священнослужителей, достойно: за все 62 километра пути не произошло ни одной поломки, которая могла бы привести к срыву шествия.

В ходе крестного хода его организаторы донесли до липчан: Байден в качестве президента США ознаменует конец христианского мира, введёт «злостную содомию» на всей планете, разрешит масонство, а также поместит всех православных в электронный концлагерь. Закончилось мероприятие коллективным молебном за победу Дональда Трампа после пересчёта голосов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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