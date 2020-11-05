 

Крымский отель признали лучшим в Европе для отдыха с семьей

05.11.2020, 15:48, Новости дня

Отель Mriya Resort & SPA в Крыму признан лучшим курортом Европы для премиального семейного отдыха, об этом сообщила сама компания.

Престижная премия в туристическом сегменте World Travel Awards признала отель лучшим курортом Европы для премиального семейного отдыха, говорится в сообщении на сайте отеля.

Отель оценивали по более чем 100 показателям.

«В этом году произошло три больших открытия новых объектов: обновленная трехуровневая набережная, бассейн на морской буне, большой детский пиратский корабль и видовой ресторан черноморской кухни. Также готовим глобально к запуску самый ожидаемый туристический проект – «Винный парк». Территория парка уже сейчас доступна для прогулок и изучения. Глобально проект запустится весной следующего года», – сказал генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

До этого отель получал эту премию в 2017 году.



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