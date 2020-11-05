Марка Ford отзывает почти 400 тысяч кроссоверов Explorer

05.11.2020, 15:45, Новости дня

Немецкая компания Ford объявила об отзыве на рынке США свыше 400 тысяч экземпляров внедорожника Ford Explorer.

Указанные транспортные средства продавали с 4 сентября 2012 года по 25 января 2017 года. В ходе детального осмотра было выявлено, что автомобиль имеет высокую степень риска разрушения рычага задней подвески. Специалисты не исключают, что поломка может привести к ДТП. На данный момент уже зафиксировано 13 случаев аварий по указанной причине на территории Канады и США.

В компании предложат всем владельцам внедорожников Ford Explorer прибыть к ближайшему дилерскому центру, где устранят неисправную деталь, тем самым повысят уровень надежности подвески автомобиля.