Бренд Nissan представил обновленный пикап Navara

05.11.2020, 15:45, Новости дня

Официально представлен публике обновленный японский пикап Nissan Navara.

Данный автомобиль можно с легкостью отличить по изменениям в салоне и на кузове, тогда как разработчики применили многочисленную доработку в части опционального оснащения. Рестайлинговый пикап Nissan Navara имеет сильную решетку радиатора, улучшенную светодиодную оптику, а также новый бампер. Кроме того, в салоне установлен 8-дюймовый экран с расширенными опциями.

Под капотом нового пикапа Nissan Navara применили 2,3-литровый дизельный агрегат с мощностью 188 л.с. Автомобиль появится в продаже с 6-ступенчатой механической трансмиссией или семиступенчатым «автоматом». Во всех комплектациях применили полный привод.