Байден пообещал повысить пенсии россиянам

05.11.2020, 15:37, Разное

Кандидат в президенты CША Джо Байден поблагодарил россиян за поддержку и пообещал после официального объявления результатов выборов увеличить размеры российских пенсий.

Байден заявил, что, как убежденный социалист, он не может мириться с бедственным состоянием пенсионеров: «Никто из моей команды не понимает, как можно целый месяц жить на 10 тысяч рублей. Мы даже не представляем, как на такие деньги удается просуществовать неделю. До чего довел страну этот интриган Трамп».

Байден пообещал издать указ, устанавливающий обменный курс 200 рублей за 1 доллар. По мнению лидера демократов, это позволит наполнить российский бюджет и увеличить размер пенсий.

Также лидер «демократов» посоветовал российским пенсионерам больше денег тратить на путешествия: «Посмотрите мир, приезжайте к нам, в США. Посетите Лас-Вегас или Майами. Уверен, что Америка вам понравится», — заключил он.