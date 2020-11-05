Принц Чарльз снялся для британского Vogue и поделился модными советами

05.11.2020, 15:35, Разное

Королевская семья Великобритании – по крайней мере, некоторые ее представители – могут похвастать экологичным подходом к моде. Так, Кейт Миддлтон не раз называли “бережливой”, благодаря ее частым повторениям в одежде, переняла этот опыт она, возможно, у своей старшей родственницы – принцессы Анны – та нередко появляется в свете в вещах, датируемых 1980-м, 1977-м, 1981-м годами и так далее. Их взгляды разделяет и принц Чарльз, который также предпочитает носить одни и те же вещи много лет подряд. Старший сын Елизаветы II снялся для декабрьского номера британского Vogue и рассказал в интервью о своем отношении к экологичной моде и собственном стиле.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)4 Ноя 2020 в 1:01 PST

Об экологичной (или устойчивой) моде:

Я один из тех, кто ненавидит что-либо выбрасывать. Следовательно, я предпочитаю сохранять многие вещи или, если это требуется, чинить их, вместо того, чтобы избавиться от них. Сложность в том, что по мере старения ваша форма меняется и влезать во многие вещи становится все сложнее. Я не люблю превращать что-то в отходы, в том числе еду, и всегда стараюсь всему найти другое применение. Вот почему я так долго говорю о необходимости развития экономики замкнутого цикла, а не линейной, где каждый берет, пользуется и выбрасывает – это трагедия, мы чрезмерно эксплуатируем природные ресурсы, что в итоге приводит к их истощению.

О своем стиле:

Я думал, что похож на остановившиеся часы, которые показывают правильное время лишь дважды в сутки. Но, конечно, я благодарен за то, что вы считаете меня стильным. Я придаю значение деталям в одежде, цветам и всему такому – и цветовому сочетанию. Но мне повезло встречать на своем пути потрясающих людей, создающих очень ценные для меня вещи, именно поэтому я также стараюсь дать этим вещам как можно более долгую жизнь.

1986 год 2020 год

О новой учебной программе своего фонда – The Modern Artisan Project:

Мне нравится относиться к той группе людей, которые, купив ботинки или любую другую вещь, будут чинить их в случае чего, а не выбрасывать. Когда я был маленьким, мы приносили обувь к сапожнику в Шотландии и с восхищением наблюдали, как он отрывает старую подошву и меняет ее на новую. И мне кажется, с экономической точки зрения, сейчас для людей существуют огромные возможности запустить малый бизнес в сфере ремонта вещей и их нового повторного применения.

Британский модный сектор имеет огромное значение. Но проблема в том, что это требует постоянных инвестиций в молодежь и в развитие реальных навыков. Многих студентов, которых мы обучаем по программе The Modern Artisan Project, раскупают местные фирмы – те, которые остались в текстильном секторе. Но мне кажется, есть большие возможности, особенно сейчас, для того, чтобы противостоять этой тенденции “одноразовой одежды”.