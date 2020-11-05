 

Концерты во время пандемии могут быть не так опасны, как считалось — исследование

05.11.2020, 15:20, Разное


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Группа исследователей из Университета Галле-Виттенберг им. Мартина Лютера (MLU) в Германии провела исследование на экспериментальном поп-концерте в Лейпциг-Арена с целью определения вероятность заражения коронавирусом. Для этого были смоделированы несколько вариантов поведения участников концерта. Добровольцев разделили на три группы: одни должны были строго соблюдать социальную дистанцию, другие — с послаблениями, а третьи не соблюдать совсем. Все участники были в респираторах и снабжены флуоресцентными дезинфицирующими средствами и специальными средствами для контроля распространения аэрозольных капель и циркуляции воздуха.

В течение 10 часов участники передвигались по концертному залу, посещали буфет и туалеты. По результатам исследования ученые оценили вероятность распространения коронавируса на таком мероприятии от «низкого» до «очень низкого» в том случае, если организаторы обеспечат все необходимые меры безопасности. А именно: качественную вентиляцию, ограниченную вместимость, возможность попасть в зал через несколько выходов. Примечательно, что наибольшее количество личных контактов происходило не во время концерта, а когда люди выходили из зала, перекусывали в буфете и посещали туалетные комнаты.

Исследование еще не прошло рецензирование и пока опубликовано в виде препринта. Представители концертной индустрии отреагировали на него с большим оптимизмом, в то время как в научном сообществе к нему отнеслись скептически и предложили подождать результатов более масштабных исследований. Президент отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества (Royal Society of Medicine) Габриэль Скалли (Gabriel Scally) считает, что организаторам больших концертов и фестивалей будет объективно сложно внедрить все эти меры безопасности и следить за тем, чтобы люди их выполняли.

После того, как ВОЗ объявила пандемию COVID-19, концерты и музыкальные фестивали попали под запрет одними из первыми. Известно, что SARS-CoV-2 выходит из организма инфицированного человека в окружающую среду при дыхании, разговоре, кашле, чихании, пении. В разных странах, в том числе в РФ разрешают проведение небольших концертов при условии соблюдения мер безопасности (термометрия, контроль за наполняемостью зала), но большие концертные площадки по-прежнему простаивают.



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