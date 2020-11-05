 

Дочь Иосифа Пригожина переболела коронавирусом с 50% поражением легких

05.11.2020, 15:17, Разное

Иосиф Пригожин пояснил журналистам, что его дочь тяжело переболела коронавирусом. COVID-19 поразил ее легкие на 50%. На сегодняшний день ее курс лечения уже закончен.
У дочери продюсера было воспаление легких, сопровождающееся высокой температурой. Сам же Пригожин и его супруга Валерия сделали две необходимые прививки, они стараются не нарушать предписания врачей. В то же время коронавирус перенес сын популярной исполнительницы.

Пригожин и Валерия стараются продолжать работать, но с соблюдением всех правил. Продюсеру обидно, что практически нет концертов. Звездная чета находится в Дубае, супруги решили совместить отпуск и рабочую поездку. На данном этапе продолжают создаваться песни, релиз нового сингла Валерии запланирован на 6 ноября, к тому же на композицию снимается клип.

По словам Пригожина, весь мир вернется к нормальной жизни после завершения пандемии. Сам же продюсер подготовил подушку безопасности из расчета, что трудности могут продлиться 1-1,5 года.

Любой артист скучает по сцене, поскольку для него это не просто профессия, а целая жизнь. Как считает супруг Валерии, знаменитости занимаются творчеством не только ради денег.



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