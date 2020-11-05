Подсчеты итогов выборов в США стали интернет-мемом

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05.11.2020, 15:08, Новости дня

Пользователи соцсетей высмеивают подсчеты итогов выборов в США, создавая мемы на эту тему.

Так, российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram опубликовала картинку с подписью «Логотип выборов в США».

Авторы Telegtam-канала «Червонец Андрей» опубликовали этот же график с подписью «Вы не понимаете, это другое».

Ранее политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «больше всего вопросов вызывает голосование в Мичигане и Висконсине».

«Там мы наблюдали картину, когда вначале комиссии остановили подсчет голосов, потом он возобновился, и внезапно нашли 100 тыс. бюллетеней в обоих штатах со 100-процентным результатом за Байдена. Сотрудники избиркомов говорят, что они долго считали бюллетени и не вносили результаты какое-то время, что само по себе подозрительно. Но главное, что 100% голосов за одного кандидата – это очень маловероятно», – сказал эксперт.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.



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