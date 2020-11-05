Появилось видео въезда автомобиля в остановку в центре Москвы

05.11.2020, 15:08, Новости дня

Момент въезда автомобиля в автобусную остановку в центре Москвы запечатлели на видео, его опубликовал департамент транспорта столицы.

Видеоролик опубликован в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Находившуюся за рулем машины женщину увезли в полицию, машину с места происшествия убрали. Автомобиль находится на ходу, передает РИА «Новости».

Девушка за рулем могла перепутать педали на своей машине, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, девушка, врезавшаяся в остановку, перепутала педали тормоза и газа. В момент совершения ДТП в салоне автомобиля, помимо водителя, находился пассажир», – отметил собеседник агентства.

Очевидец, охранник магазина рядом с местом аварии, сообщил, что скорая прибыла на место ДТП быстро. «Мы пытались помочь, выбежали. Женщина и ребенок были под колесами. Не знаю, какая тяжесть травм была. Девочка потеряла сознание сначала, потом в себя пришла. Внешних травм не видно было, но кровь была. Скорая приехала быстро», – сказал он.

Ранее сообщалось, что причиной наезда машины на автобусную остановку на Садово-Триумфальной улице в Москве стала невнимательность девушки-водителя за рулем автомобиля.

В четверг в центре Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, пострадали три человека. Автомобиль, как сообщал источник, до этого стоял в пробке.