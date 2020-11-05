Турция начала клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства

05.11.2020, 14:48, Новости дня

Стартовала первая фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях. Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится в университете Эрджиес (в городе Кайсери)», – передает слова министра РИА «Новости».

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса. Он также сообщил, что Турция планирует начать применять импортную вакцину от коронавируса в конце 2020 года.

В сентябре глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявила, что турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса.