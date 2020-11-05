 

Турция начала клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства

05.11.2020, 14:48, Новости дня

Стартовала первая фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях. Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится в университете Эрджиес (в городе Кайсери)», – передает слова министра РИА «Новости».

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что республика стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от нового коронавируса. Он также сообщил, что Турция планирует начать применять импортную вакцину от коронавируса в конце 2020 года.

В сентябре глава минздрава страны Фахреттин Коджа заявила, что турецкие власти в ближайшее время могут выдать разрешение на испытания российской вакцины от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / США расширили санкции по Ирану

03.09 / Франция переворачивает мрачную страницу истории — в Париже начался суд над соучастниками террористов, расстрелявших редакцию Charlie Hebdo

20.08 / Число заявок на пособие по безработице в США вновь превысило миллион

27.06 / Das Erste – спустя 75 лет после основания ООН всё ещё далека от своей цели

25.09 / Общество: РФ готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы

23.09 / Ректор объяснил, почему Путин назвал ситуацию с Петербургской консерваторией «бедой»

03.09 / Помпео объяснил исходящую от Китая опасность для США

24.10 / Самолет ВМС США потерпел крушение в Алабаме

13.07 / В РФ после коронавируса выздоровели более 504 тыс. человек

28.06 / Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска