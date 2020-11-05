Названа причина въезда машины в остановку в Москве

05.11.2020, 14:48, Новости дня

Причиной наезда машины на автобусную остановку на Садово-Триумфальной улице в Москве стала невнимательность девушки-водителя за рулем автомобиля, сообщил источник.

«Девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми», – сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Москвы, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя девочка, а также две женщины», – добавил он.

Собеседник отметил, что водитель, по предварительным данным, трезвая. Сейчас она пребывает в шоковом состоянии.

Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале сообщил, что за автомобилем, попавшим в ДТП, числится четыре штрафа, и все оплачены. «Один штраф – за превышение скорости 20-40 км/ч. Три штрафа – за пересечение сплошной линии», – отмечается в сообщении.

В четверг в центре Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, пострадали три человека. Автомобиль, как сообщал источник, до этого стоял в пробке.