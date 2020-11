Избрание Байдена президентом США посчитали благом для России

05.11.2020, 14:43, Разное

Победа Джо Байдена становится все более вероятной. Голоса пока не подсчитаны, но отрыв демократа от своего соперника Дональда Трампа в ключевых штатах увеличивается.

Байден для России статегически выгоднее, чем нынешний глава Белого дома, считает Зубец. Эксперт напомнил, что кандидат от демократов имеет серьезные проблемы со здоровьем, на него есть масса компромата.

По мнению политолога, после выборов США погрязнут во внутренних политических разборках. Поэтому Байдену будет не до России.

Зубец призвал не принимать за чистую монету грозные заявления Байдена относительно России. Риторику кандидата от Демпартии эксперт назвал “предвыборной болтовней”.

Он напомнил о недавнем исследовании Интститута Гэллапа, согласно которому Россия в списке интересов американцев занимает одно из последних мест. Внимание в нашей стране в США будет снижаться, прогнозирует эксперт.

Гораздо больше американские элиты волнует Китай. Зубец считает, что противостояние с Пекином может сблизить позиции Москвы и Вашингтона. “Вполне возможно, что такая точка зрения будет преобладать, и мы увидим улучшение американо-российских отношений”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Украина.ру”.

Donald Trump does not decide the outcome of this election and nor do I. The American people decide. That’s why we’ve launched the Biden Fight Fund — to ensure every vote is counted.

Chip in to help fund our election protection efforts across the country: https://t.co/ps6VhGy0m5

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается. Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков. Джо Байден значительно опережает Дональда Трампа: сейчас у демократа 264 голоса, у республиканца – 214.

Шансы Байдена на победу увеличились после подсчета голосов в так называемых колеблющихся штатах – Мичигане, Висконсине, Миннесоте. Трамп заподозрил демократов в фальсификациях.