Лукашенко загнал себя в угол – политолог

05.11.2020, 14:36, Разное

Эксперт заявил, что Александр Лукашенко не был готов к августовским событиям. Политик надеялся, что белорусы в любом случае проголосуют за его кандидатуру на выборах президента. Еще весной он отказался ввести в стране жесткий карантин из-за коронавируса.

Когда страну охватили акции протеста, Лукашенко испугался и стал делать неоднозначные заявления. Сначала президент пытался обвинить Россию в попытке совершить госпереворот, затем его риторика приобрела антиевропейский характер, отметил политолог.

Далее последовали появление Лукашенко на публике с автоматом в руках и угрозы “лишить рук” протестующих. “Все это выдает страх человека, который решил бороться за власть до последнего, но явно не готов к этому”, – выразил мнение Гращенков.

Эксперт допустил, что кризис в республике будет дальше углубляться. Вероятно, скоро президент поручит силовикам стрелять на поражение. По мнению политолога, Александр Лукашенко сам загнал себя в угол и развязал в Белоруссии гражданскую войну.

Массовая акция протеста прошла в республике в минувшее воскресенье. Демонстрация была приурочена ко дню памяти жертв сталинских репрессий. В Минске прошли жесткие задержания оппозиционеров. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.