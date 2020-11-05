Представитель Минздрава выступил против рецептов на русском языке

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05.11.2020, 14:35, Новости дня

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов прокомментировал отказ омского аптекаря и областного Минздрава выдавать лекарство по рецепту, написанному не по-латыни.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области заявили, что требование рецепта на латыни совершенно законно, ссылаясь на приказ Минздрава РФ от 14 января прошлого года № 4н. Помощник главы федерального Минздрава подтвердил, что норма, предписывающая врачам выписывать рецепты строго на латинском языке, существует и действует, передает «Ридус».

Как отметил Кузнецов, в соответствии с действующими порядками назначения лекарственных препаратов и форм рецептурных бланков наименование препарата действительно указывается на латинском языке – это безальтернативное требование.

Объясняется это требование тем, что препаратов, содержащих тот же азитромицин, на рынке более десятка, и использование латыни позволяет фармацевтам без лишних разбирательств найти нужное лекарство.

«Видя в рецепте: tabl. Azitromicini 0.5, фармацевт сможет выбрать из ассортимента аптеки нужное лекарство, подходящее пациенту, в том числе, по стоимости», – говорится в релизе регионального Минздрава.

В областном министерстве добавили, что в случае дефицита препаратов для лечения ОРВИ «рецепты на латыни как никогда актуальны».

Напомним, 3 ноября в группе «Омск ВК» появился пост жительницы Марины Соломиной, которая рассказала, что ее сын не смог купить для нее в аптеке антибиотик азитромицин, выписанный женщине с возможными признаками COVID-19 дежурным врачом-терапевтом.



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