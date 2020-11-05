«Президент» Косово подал в отставку из-за обвинения в Гааге

05.11.2020, 14:35, Новости дня

Глава непризнанного Косово Хашим Тачи подал в отставку после утвержденного обвинения Специального суда в Гааге за военные преступления 1998-1999 годов.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», – передает его слова РИА «Новости».

Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово ранее продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК.

Тачи заявил, что добровольно отправится в Гаагу. Ранее Весели заявил, что против него также утверждено обвинение и он самостоятельно «не как задержанный» поедет в Нидерланды.

Специальная прокуратура по Косово заявила, что подозревает Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. В обвинительном акте говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такой Хашим Тачи.