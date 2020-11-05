Польша выдала РФ обвиняемого в убийстве одноклассника

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05.11.2020, 14:35, Новости дня

Обвиняемый в убийстве одноклассника в Москве уроженец Грузии Бесик Кочалидзе экстрадирован из Польши в Россию, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – цитирует Иванова ТАСС.

По сведениям надзорного ведомства, в 2006 году Кочалидзе во дворе школы в Москве во время ссоры ударил несколько раз ножом одноклассника, молодой человек скончался от полученных ранений. После преступления подозреваемый скрылся от правоохранителей, его объявили в международный розыск.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что на момент преступления Кочалидзе учился в 10-м классе. «Во время урока физкультуры на школьном дворе в районе Зюзино он 14 раз ударил ножом одноклассника», – добавил собеседник.

Сейчас Кочалидзе уже доставили в Россию, сказал Иванов.

В прошлом году родственники погибшего сообщали в СМИ, что Кочалидзе на грузинском языке оскорбил мать одноклассника, а тот как-то понял его слова. Позже об этом стало известно директору и она решила примирить юношей, однако во время этого между ними завязалась драка, в итоге Кочалидзе нанес однокласснику 14 ударов ножом. 



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