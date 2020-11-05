 

Мнение: Новости британской самоизоляции

05.11.2020, 14:35, Разное

Чудесные из правил https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november#staying-away-from-home-overnight британского карантина:

Вам разрешается остаться на ночь вдали от дома, если вы:
бездомные, ищущие убежища или уязвимые лица, ищущие убежища

Если у вас нет дома, то вы имеете право не находиться дома.
Наконец то правах бездомных защищены.

Источник: Colonel Cassad



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