Депутатам от “Слуги народа” раздали шпаргалки, как комментировать увеличение дефицита бюджета и выделение средств на МВД

05.11.2020, 14:25, Новости дня

Аналитический отдел парламентской фракции “Слуга народа” раздал своим нардепам документ, в котором расписаны главные тезисы, как реагировать на вопросы о повышении пенсии или о выделении больших средств на Министерство внутренних дел. Документ оказался в распоряжении журналистов издания “Бабель”.

Основные тезисы по Госбюджету-2020 для нардепов звучат так:

“На этой неделе бюджет рассматривают только в первом чтении и при подготовке ко второму чтению еще будут вноситься правки.

Оппоненты говорят, что проект бюджета абсолютно нереалистичный и не может быть выполнен, но такая роль оппозиционеров. В конце года, когда катастрофы с бюджетом не происходит, как ванговалось, оппоненты власти молчат и не извиняются за свои апокалиптические прогнозы, не оправдались. Так будет и с этим бюджетом.

Принятие Госбюджета – это не о “хотелках”. Никто не может искать коррумпированной поддержки фракций за бюджет, как это было раньше.

Госбюджет-2020 – это бюджет социального восстановления. В нем есть повышение пенсий, новые доплаты для пенсионеров, увеличение минимальной зарплаты. Все это повлечет увеличение доходов по всей экономике.

Расходы на оборону и безопасность сокращать нельзя. Что касается увеличения средств на сектор безопасности – это не деньги лично министру внутренних дел Арсену Авакову или отдельно МВД, как это пытаются представить оппоненты. Увеличение расходов на безопасность – это средства на разведку, пограничников, Службу безопасности, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Дыра в Пенсионном фонде есть и потому, что часть политиков и бизнес не поддерживают повышение минималки.

На субсидии выделено достаточно денег – более 30 млрд грн. Денег, как рассчитывают чиновники, должно хватить всем, кто обратится за субсидией и имеет на нее право.

Почти каждое государство вынуждено увеличивать дефицит бюджета и выходить на рынки заимствований. Отказаться от уплаты долгов – невозможно. Тот, кто говорит обратное, обманывает”.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии “Слуга народа” Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.