В Госдуму РФ внесли законопроект о “пожизненной неприкосновенности” для Путина

05.11.2020, 14:25, Новости дня

Глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму России законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину получить “пожизненную неприкосновенность”. Об этом Клишас рассказал российской “Парламентской газете”.

По его словам, законопроект о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, предусматривает неприкосновенность и для членов его семьи.

Согласно документу, экс-президента РФ не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Лишить неприкосновенности бывшего президента РФ можно будет только в случае принятия такого решения Совфедом на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении другого тяжкого преступления.

Также в тексте законопроекта сказано, что экс-президент, против которого будет выдвинуто обвинение, сможет принять участие в рассмотрении этого вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального собрания РФ.

По действующему в России законодательству экс-президент может быть лишен неприкосновенности, если против него открыли уголовное производство по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения своих полномочий.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.