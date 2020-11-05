 

Верховная Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2021 год

05.11.2020, 14:25, Новости дня

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла за основу и в целом проект постановления №4000-П “О выводах и предложениях к проекту закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021”. Это означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Решение поддержали 275 нардепов, против голосовал 41 депутат, еще 14 – воздержались.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер ВР Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров.

Однако парламент не рассмотрел проект закона о государственном бюджете вопреки регламенту. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии “Слуга народа” Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Армия НРК заявила о подготовке Азербайджаном нового наступления

25.06 / Собянин заявил о неготовности Москвы к полному открытию для туристов

21.08 / Курс евро превысил 88 рублей

25.06 / Подобрать подходящую диету поможет анализ мочи

10.10 / ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Кыргызстане

29.07 / ВШЭ выпустила доклад после высказывания Гусейнова о теракте на Дубровке

03.09 / Президент Трамп провозгласил Уилмингтон «городом наследия Второй мировой войны»

14.08 / Мнения: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

26.08 / Киберкомандование США пытается работать на опережение, устраняя угрозы выборам

17.07 / “Логопед поможет выговорить слово “Россия”. Фотожабы на фразу Зеленского “та сторона” в отношении страны-агрессора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска