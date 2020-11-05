В “Слуге народа” сообщили “ГОРДОН”, когда опубликуют окончательные результаты опроса Зеленского

05.11.2020, 14:25, Новости дня

Окончательные результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, будут обнародованы сегодня, рассказала в комментарии изданию “ГОРДОН” заместитель главы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Она сообщила, что все голоса участников опроса уже подсчитаны, результаты исследования опубликуют на странице партии в Facebook.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить на “пять важных вопросов” от Зеленского:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Финансировала исследование партия “Слуга народа”, организацией и проведением опроса занималась компания “Зе медиа”. Предварительно глава партии, нардеп Александр Корниенко говорил, что бюджет опроса составил примерно 30 млн грн.

Офис президента подчеркивал, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

25 октября стало известно, что в исследовании участвовали в том числе несовершеннолетние волонтеры (омбудсмен Людмила Денисова говорила, что это правомерно, если родители детей дали согласие). Активист Сергей Стерненко заявил, что смог проголосовать в опросе пять раз.

26 октября партия презентовала результаты опроса после анализа 74% анкет. Наибольшую поддержку респондентов получил вопрос о сокращении численности народных депутатов до 300: “за” – 89,6%, “против” – 7,12%.