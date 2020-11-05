 

В Тюменской области подросток случайно застрелил друга

05.11.2020, 14:23, Разное

Утром возле деревни Вармахли Тобольского района Тюменской области во время охоты 13-летний подросток смертельно ранил своего 12-летнего товарища, передает Life.ru. Причиной произошедшего называют неосторожное обращение с оружием. Трагедия произошла в тот момент, когда мальчик вытаскивал из ружья патрон. Всего на охоту отправились четверо детей. Взрослых с ними не было.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Певица Майли Сайрус оригинальным стриптизом вызвала негодование подписчиков

30.06 / Звезде “Папиных дочек” Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная

05.08 / Суданские деньги — легенды прикрытия?

27.08 / Личное: “Девушка с большой ОЗ”

11.08 / Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

09.07 / С 1 августа россиян ожидает повышение пенсий, новые выплаты и льготы

24.09 / Кардиолог рассказала о продуктах, необходимых при заболевании сердца

02.10 / Бывшая супруга Кержакова и жена Погребняка устроили разборки на улице

02.11 / Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе из-за Майдана

13.10 / Какими бывают тревожные расстройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска