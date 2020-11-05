В Тюменской области подросток случайно застрелил друга

05.11.2020, 14:23, Разное

Утром возле деревни Вармахли Тобольского района Тюменской области во время охоты 13-летний подросток смертельно ранил своего 12-летнего товарища, передает Life.ru. Причиной произошедшего называют неосторожное обращение с оружием. Трагедия произошла в тот момент, когда мальчик вытаскивал из ружья патрон. Всего на охоту отправились четверо детей. Взрослых с ними не было.