AstraZeneca оставила британцев без вакцины от коронавируса

05.11.2020, 14:23, Разное

На сбои в поставке вакцины от коронавируса пожаловалась руководитель рабочей группы правительства Великобритании Кейт Бингэм. В мае власти Соединенного Королевства заявляли, что AstraZeneca к концу сентября поставит в страну 30 миллионов доз вакцины.

Но до конца года компания сможет предоставить только четыре миллиона доз, сокрушается Бингэм. 30 миллионов человек – это те, кто больше всего нуждается в вакцине. Теперь они смогут сделать прививку только к лету следующего года, приводит слова чиновницы газета The Financial Times.

Британское правительство рассматривает возможность применения других вакцин кроме шести выбранных препаратов. К концу года планируется поставить до десяти миллионов доз вакцины от Pfizer/BioNTech, затем – от компаний Janssen и Novavax.

AstraZeneca разработала вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе началась последняя фаза испытаний. Исследования остановили после смерти добровольца в Барзилии. Компания утверждает, что вакцина безопасна.

Напомним, что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая называется “Спутник V”. Она разработана в центре имени Гамалеи. Препарат основан на векторах аденовирусов человека.

В октябре появилась вторая вакцина. Она создана в новосибирском центре “Вектор”. Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.