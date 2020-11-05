Кому был нужен Гроб Господень?

05.11.2020, 18:21, Разное

С крестовыми походами связано множество страшных и романтичных легенд и преданий. Рыцарям-крестоносцам поэты посвящали стихи, их доблесть воспевали менестрели. Неужели тысячи рыцарей проделали долгий, полный лишений и тягот путь, проливали кровь только лишь для того, чтобы освободить от мусульман клочок выжженной солнцем земли, где, по преданиям, был распят и похоронен Христос? Конечно, учитывая влияние религии на умы и души людей в эпоху Средневековья, это было вполне достаточное основание для рыцарей. Но на самом деле истоки крестоносного движения лежат гораздо глубже. Что же заставило тысячи рыцарей, простых воинов, крестьян, бродяг и даже детей встать под знамена со знаком креста? Вот это нам и предстоит выяснить.

Как ни странно, истинным вдохновителем первого крестового похода стал не Папа, не король и даже не священник — им оказался нищий отшельник Петр Амьёнский, которого также называли Петр Пустынник. Он странствовал по святым местам, посетил Голгофу и Гроб Господень и был искренне огорчен, видя, какие притеснения терпят христиане. По легенде, во время пребывания в Иерусалиме Петру Пустыннику приснился сон — ему явился сам Иисус и повелел возвращаться домой, собрать армию и вернуться в Палестину, чтобы освободить христианские святыни и братьев по вере от мусульманского ига.

Петр отправился к местному патриарху и заставил его написать письмо к Папе с мольбой о помощи. С этим документом паломник решил пробраться в Рим и вручить его самому Папе. Миссию свою он выполнил, а затем, надев рубище, босиком и с крестом в руках двинулся по дорогам Европы, призывая всех единоверцев в поход для освобождения христиан и Гроба Господня. Простые люди, тронутые его красноречием, считали Пустынника святым и почитали за счастье отщипнуть хотя бы клочок шерсти со шкуры его ослика на память. Так Петр Пустынник распространил идею о крестовом походе среди широких слоев населения.

Но это лишь прелюдия к истории о крестовых походах. Забегая немного вперед, можно проследить дальнейший путь блаженного Пустынника. Наслушавшись его страстных проповедей и прознав об обещании Папы простить долги и обеспечить крестоносцам прямой путь в рай, тысячи людей — крестьян, бедных ремесленников, нищих, юродивых — зимой 1095–1096 гг. двинулись в крестовый поход. Они либо вовсе не имели оружия, либо были вооружены ножами, лопатами, косами. Возглавили поход Петр Амьенский и Вальтер Голяк (Готье-нищий). Эти беспорядочные полчища становились настоящим бедствием для жителей тех территорий, по которым они проходили. Орда приблизительно в 200 тысяч человек под руководством нескольких примкнувших к этому движению дворян не побоялась даже начать открытую войну с венграми. Правда, примерно для половины крестоносцев эта война оказалась последней. Оставшаяся часть разношерстной толпы достигла Константинополя, но многие погибли по дороге. Петр Амьенский во главе отряда численностью около 40 тысяч человек добрался до столицы Византии и хотел дождаться здесь дворянского войска. Однако вдохновленная им толпа требовала немедленного выступления. Делать было нечего — Петр повел людей на Иерусалим. Но далеко им уйти не удалось — отряды сельджуков почти полностью перебили крестоносцев, а уцелевших взяли в плен. Сам Петр успел вернуться в Константинополь. Таким образом, еще до выступления в Первый крестовый поход настоящей армии за Гроб Господень погибло более 100 тысяч человек.

Название «крестоносцы» появилось не случайно. Дело в том, что участники крестовых походов нашивали на одежду кресты. Считалось, что участникам похода прощаются все грехи и их ждет Царство небесное. Идея освобождения Иерусалима была очень популярна. Римский Папа Григорий VII предлагал выступить в поход против мусульман и даже собирался сам возглавить армию. Однако борьба с германским императором помешала понтифику воплотить идею в жизнь. Следующий Папа, Виктор III, поддержал призыв предшественника, обещая отпущение грехов, но лично в походе участвовать не собирался. С его благословения жители итальянских приморских городов снарядили флот, высадились на побережье Африки и сожгли два города в Тунисе. Однако этот подвиг во славу христианства не получил широкой огласки и не вызвал интереса у широкой общественности.

Настоящий Первый крестовый поход начался после страстной проповеди Папы Урбана II, которая прозвучала на Клермонском соборе в ноябре 1095 г. Хитроумный понтифик руководствовался в своих действиях не заботой о судьбе единоверцев на Востоке, а чисто политическими мотивами.

Дело в том, что к концу XI в. целый ряд причин создал благоприятную обстановку для того, чтобы призыв на борьбу с мусульманами получил горячий отклик. Прежде всего, в то время чрезвычайно популярными стали духовные подвиги и паломничество по святым местам, арабы не препятствовали таким паломничествам, но оскорбляли чувства христиан проявлениями мусульманского фанатизма, например разрушением в 1009 г. храма Святого Гроба. Когда же власть в Иерусалиме перешла к туркам, паломничества стали смертельно опасным предприятием. Рассказы вернувшихся из Святой земли пилигримов будили в сердцах христиан негодование против мусульман.

Веской причиной стала и просьба о помощи императора Византии Алексея I Комнина. В первые века существования ислама арабы сумели завоевать Сирию, Палестину, Египет, Северную Африку и даже Испанию. В начале VIII в. арабы покорили Малую Азию и стали серьезной угрозой Константинополю, а на Западе пытались проникнуть за Пиренеи. После Реконкисты распространение ислама было приостановлено раздорами, возникшими в самом мусульманском мире. В то время Византия смогла частично вернуть себе утраченные земли, в частности Крит, часть Сирии, Антиохию. В XI в. положение дел снова изменилось в неблагоприятную для христиан сторону. После смерти Василия II (1025 г.) византийский императорский престол занимали слабые властители, которые беспрерывно сменялись. В этот же период сельджуки завладели большей частью Ирана и Месопотамии, опустошили Армению, значительную часть Малой Азии и наконец заняли Антиохию. Враги оказались буквально под стенами Константинополя. Европейские провинции византийской империи оказались под угрозой печенегов. Особенно трудным для Византии оказался 1091 г.: турки готовили нападение на Константинополь с моря, а печенежские орды окружали столицу на суше. Император понимал, что своими силами одолеть многочисленных врагов не сможет: армия была ослаблена войной с итальянскими норманнами, пытавшимися покорить и Балканский полуостров. После раскола христианской церкви в 1054 г. католики и православные предали друг друга анафеме. Теперь же Риму представлялась прекрасная возможность восстановить влияние на Востоке и сделать это по просьбе самого императора.

Кроме чисто политических мотивов существовали еще и социальные предпосылки крестовых походов. Утвердившийся феодальный строй привел к тому, что среди дворян появилось множество лиц, которым не находилось дела в родных местах: младшие сыновья баронов, обедневшие рыцари. Они были готовы идти туда, где можно было получить больше, чем они имели, — земли, золото, рабов. Этот контингент был своеобразным порохом, который мог легко взорваться от малейшей искры междоусобной вражды и привести к очередной гражданской войне. Тяжелые экономические условия, неурожаи, эпидемии заставляли искать лучшей жизни и людей недворянского происхождения — небогатых купцов, ремесленников, крестьян. Заинтересованы в походе на Святую землю были жители итальянских прибрежных городов, рассчитывавшие выйти на более широкий рынок и получить богатую прибыль. Все эти факторы, вместе взятые, делали крестовые походы не только неизбежными, но и необходимыми.

Папство, учитывая сложившуюся ситуацию, не могло не откликнуться на призыв Византии. Урбан II сумел оформить идею крестового похода в форму, привлекательную и для дворянства, и для народа. В своем призыве он делал акцент на необходимости помочь христианам Востока и освободить от неверных Гроб Господень, тактично умолчав о своих политических интересах на Востоке. Речь Папы в Клермоне 24 ноября 1095 г. имела громкий успех: тысячи людей дали обет идти против мусульман и нашили на одежду знак креста, отчего и получили название «крестоносцы», а походы стали называть крестовыми. Однако, пока рыцари Запада собирали войска, император Алексей Комнин освободился от нависших над государством опасностей, которые ранее заставляли его искать поддержки в Европе. Он с помощью половецких ханов сумел истребить печенежские полчища, опасность с моря тоже отступила. Именно в это время на земли Византии стали прибывать толпы крестоносцев. Теперь «помощники» вызывали у Алексея тревогу — уж очень большой размах приняло крестоносное движение. Крестоносцы стали серьезной опасностью для самой Византии. Папа назначил своим легатом при крестоносцах епископа Пюи Адемара, который одним из первых согласился выступить в поход против мусульман. Вообще Церковь оказывала крестоносцам не только духовную поддержку: кроме прощения грехов Папа обещал, что кредиторы не могут требовать возвращения долга у крестоносцев, пока те не вернутся из путешествия, захватившие их имущество будут отлучены от Церкви. Таким образом, многие отправились в Святую землю, побуждаемые не благочестием, а стремлением избавиться от кредиторов и обрести богатство.

Первый крестовый поход начался в 1096 г. Во главе огромного рыцарского войска встали граф Раймунд IV Тулузский, Гуго де Вермандуа (брат французского короля Филиппа I), Этьен II, граф Блуа и Шартра, герцог Нормандии Роберт III Куртгез, граф Фландрии Роберт И, Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, с братьями Евстахием и Болдуином, а также многие другие правители и благородные рыцари. К сожалению, единого руководителя у разрозненных отрядов не было.

Общая численность рыцарского войска составляла примерно 30 тысяч человек. Такая могучая поддержка скорее напугала Алексея Комнина, чем вселила покой и надежду. Он потребовал у руководителей отрядов принести ему присягу. Согласились на это далеко не все. Готфрида Бульонского пришлось заставлять принести присягу силой, а графа Раймунда Тулузского даже насильно не удалось принудить присягнуть императору.

Численность крестоносного воинства была огромна, но люди были абсолютно не приспособлены к ведению войны на чужой земле и в специфических условиях. Первый бой Христового воинства состоялся под стенами Никеи, главного города Кылыч-Арсалана, могущественного сельджукского эмира. И одержанная победа была очень важна для византийского императора. С крестоносцами поспешили заключить союз армянские князья. С их помощью был захвачен город Эдесса, а в октябре 1097 г. главная часть войска подошла к хорошо укрепленной Антиохии. Этот город удалось взять только в июне следующего года.

О взятии твердыни существует легенда. Однажды простому воину Пьеро Бартелеми явился во сне апостол Андрей. Он показал Пьеру священное копье и раны, оставленные оружием на теле Христа. Святой сказал, что копье спрятано недалеко от алтаря церкви Святого Петра в Антиохии. Такое же видение следующей ночью посетило священника Стефана, которому приснились Христос и Дева Мария. Спаситель якобы был недоволен неблагочестивым поведением крестоносцев. Однако, сказал Иисус, если они станут усердно молиться, он поможет им и через пять дней явит свою милость. Естественно, начались поиски священного копья, и на пятый день оно было найдено. Вдохновленные чудесной реликвией, крестоносцы решили напасть на мусульман. Во время битвы многие воины утверждали, что видели, как им помогали крушить ряды врагов небесные всадники на белых конях. Радость победы была несколько омрачена тем фактом, что сразу после взятия города от чумы умер папский легат Адемар.

В Антиохии крестоносцы были осаждены войском эмира Кербоги. В городе практически не осталось запаса еды и воды, потому единственным решением проблемы была вылазка в лагерь врага. Крестоносцы сумели разбить Кербогу, но среди вождей крестоносцев начались споры, кому же достанется город. После продолжительной ссоры Антиохией завладел Боэмунд. Задержка вызвала недовольство войска, потому остальные вожди поспешили двинуться в дальнейший путь. Кстати, после взятия каждого города ссоры между полководцами повторялись, что никак не способствовало успеху миссии.

Но, так или иначе, 7 июня 1099 г. глазам крестоносцев открылся наконец святой город.

Освободители Гроба Господня верили, что Бог на их стороне и поможет овладеть городом. По преданию, после почти месячной осады священнику Пьеру Дезире во сне явился недавно почивший папский посланник Адемар и повелел провести крестный ход вокруг городских стен. При взятии Иерусалима 15 июля 1099 г. многие крестоносцы утверждали, что видели среди сражающихся Адемара, который подбадривал и вел за собой воинов. Власть в Иерусалиме вожди передали Готфриду Бульонскому. Так появилось Иерусалимское королевство, ставшее оплотом христиан на Востоке.

После захвата Иерусалима и прилежащих земель многие бароны с богатой добычей двинулись обратно в Европу. Это значительно ослабило армию крестоносного государства. Решением проблемы стало создание рыцарско-монашеских орденов. Многие дворяне хотели посвятить свою жизнь служению, однако они слишком привыкли к оружию, чтобы расстаться с ним и облачиться в рясу. Им было легче защищать веру мечом, чем истязать плоть во славу Божню. Крестовые походы стали для них идеальным способом удовлетворить свои духовные потребности. После успеха I крестового похода в Святую землю потянулись вереницы пилигримов. Вскоре стало ясно, что крестоносцы, занятые строительством замков и оборонительных сооружений, не могут защитить паломников от нападений мусульман. Для этого было решено создать монашеские рыцарские ордена. В 1119 г. малоизвестный рыцарь Хуго де Пейнс из Шампани вместе с другом Готфридом де Сент-Омером создали Рыцарское Братство, которое вскоре получило название Орден тамплиеров. Король Болдуин II дал разрешение братству действовать на территории Иерусалимского королевства, а патриарх Иерусалима благословил. Вскоре братство насчитывало уже более сотни воинов. Патрулируя дороги и вступая в стычки с арабами, они набирались опыта, изучали тактику противника. Слава их быстро достигла Европы, поэтому ряды тамплиеров жаждали пополнить десятки благородных дворян. Уже в XIII в. орден мог выставить 600 рыцарей.

Практически одновременно с тамплиерами начал свою деятельность и рыцарский орден госпитальеров, или иоаннитов. Война и неизвестные ранее в Европе болезни вынудили крестоносцев организовать госпиталь для рыцарей и паломников. Рыцари- крестоносцы поддерживали госпиталь щедрыми пожертвованиями. Часть из них создала организацию, заботившуюся о госпитале. Однако вскоре деятельность этой организации приняла другой характер. Под влиянием тамплиеров госпитальеры стали независимым рыцарским братством, предназначенным для лечения и защиты паломников на Святой земле. Булла Римского Папы от 1113 г. утвердила устав ордена, освободила иоаннитов от всякой зависимости от церковных и светских властей. Орден подчинялся только Папе. В 1136 г. братство под руководством Раймонда дю Пюи окончательно приняло военный характер.

Король благоволил к тамплиерам и госпитальерам, полагая, что с их помощью сможет расширить свои владения. Папа тоже рассчитывал на них, надеясь при содействии воинов-монахов превратить Иерусалимское королевство в церковное государство, управляемое не королем, а патриархом, наместником Папы. Однако оба владыки не учли амбиций самих орденов, которые стремились к самостоятельности и хотели вести собственную политику. Подобным образом через некоторое время были созданы и другие ордена: Орден Госпиталя Пресвятой Девы Марии Германского Дома в Иерусалиме, названный позже Орденом крестоносцев, или тевтонцев, а также Госпитальное братство Святого Лазаря.

Крестовые походы оказали огромное влияние на всю Европу. Отрицательными последствиями можно считать ослабление Восточной Римской империи, которая вскоре попала под власть турок, и гибель сотен тысяч людей. Кроме этого, крестоносцы переняли у мусульман множество жестоких пыток и казней, а также суеверий, жертвами которых пали прежде всего евреи. Однако поход европейцев на Восток принес много пользы. Ослабели устои феодализма, постепенно уступая место более прогрессивному строю, и небывалое ранее развитие получила торговля. Города обогащались и процветали, их влияние на жизнь общества возрастало, способствуя усилению централизованной власти в государстве. Крестовые походы способствовали облегчению повинностей зависимых крестьян в некоторых европейских странах, что, в свою очередь, позволяло развиваться сельскому хозяйству. Положительное влияние поход в Святую землю оказал и на международные отношения, поскольку представителям разных государств пришлось сражаться плечом к плечу. Именно крестовые походы впервые объединили все классы общества и все народы Европы и пробудили в них сознание единства. Общение же с другими народами приводило к ослаблению предрассудков, в том числе и религиозных. Ярким примером тому может служить взаимная симпатия и уважение вождей враждующих сторон Ричарда Львиное Сердце и Саладина. Но самое важное наследие крестовых походов — культура и наука Востока, привнесенная в Европу. Особенно много нового было открыто в области географии. Европейцы познакомились с целым рядом стран, малоизвестных ранее; широкое развитие торговых сношений с Востоком дало возможность европейцам проникнуть в такие отдаленные территории, как Центральная Азия. Огромной популярностью пользовались путевые записи путешественников. Значительных успехов достигли тогда также европейская математика, астрономия, химия, медицина, языкознание, история. Крестовые походы дали толчок к развитию мореплавания и кораблестроения. Итальянские купцы из Венеции, Генуи, Пизы и других городов смогли в короткие сроки наладить оживленную торговлю, и вскоре в Европу хлынул поток восточного золота и товаров, которые раньше были редкостью, а теперь входили во всеобщее употребление. Шафран, абрикосы, лимоны, фисташки… В больших количествах ввозили сахар, стал очень популярен рис. Огромным спросом у европейцев пользовались привезенные с Востока бумажные материи, ситец, кисея, шелковые ткани, особенно атлас и бархат, ковры, ювелирные изделия, краски и т. д. Это дало толчок к развитию в Европе подобных отраслей промышленности — изготовлению ковров, одежды и оружия. С Востока в Европу пришли юбка, бурнус, софа, арбалет.

Вместе с тем крестовые походы, как ни парадоксально это звучит, подорвали авторитет римской церкви. Они принесли совсем не те плоды, которые она стремилась получить. Новое государство стало не церковным, а светским, мирские интересы перевешивали, делая возможным знакомство; с культурой мусульман и наследием греков. Крестовые походы заложили основы новой европейской цивилизации, из которых потом черпала силы эпоха Возрождения. Так кому же был нужен Гроб Господень? Ведь Церковь, породившая крестоносное движение, не получила практически ничего…