Заслуженный учитель оценил предложение сделать должность директора школы выборной

05.11.2020, 13:08, Новости дня

Идея о том, чтобы директоров школ избирал народ, а не учредитель, не новая, но в этом есть некая часть лукавства из-за несостыковки с законодательством, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Партия «Новые люди» предложила Минпросвещения позволить учителям, родителям и ученикам самим избирать директора школы. В партии напомнили, что сейчас на эту должность человека назначает учредитель, что в результате «лишь усиливает командно-административные методы управления школой».

«Во-первых, мы уже это проходили в период перестройки и здесь ничего нового нет. Такая безбрежная демократия – это безобразие. Это просто дежавю. Я и сам проходил через данную процедуру, когда избирателями являлись педагоги, нянечки школы, ученики, общественность и так далее», – рассказывает Ямбург.

Он объясняет, что директор – это очень сложная профессия, на эту роль нужен профессионал. С одной стороны, такой человек должен заниматься многогранной работой: нужно блестяще разбираться в законодательстве, знать все нормативные акты и экономические регламенты, потому что по незнанию можно очень быстро «вляпаться» в уголовное дело, даже если сам себе человек ничего не присваивал.

С другой стороны, продолжает эксперт, директор должен оставаться педагогом. И на сегодня в РФ принято считать, что нужны не преподаватели, а эффективные менеджеры. Но менеджер, который не разбирается в педагогике, теряет «ощущение ребенка», что, по мненрию эксперта, самое главное в данной профессии.

«В самом проекте есть очень лукавая история: да, избирать будет как бы народ, электорат, но учредитель все равно будет иметь право снять выбранного руководителя, поскольку по существующему трудовому законодательству любого директора учредитель может снять с работы без объяснения причины», – говорит собеседник.

Эксперт поясняет, что именно данный пункт трудового законодательства и сейчас делает директоров безынициативными и всего боящимися. Он рассказывает, что часто получает письма от руководителей школ, где люди жалуются, что их притесняют.

«Поэтому ситуация фейковая, идиотская, если говорить прямо. И особенно трогательно она звучит в условиях пандемии коронавируса при дистантной работе. Ведь сейчас народ невротизирован фактически до предела, от страха очень большая агрессия, которая выражается в эксцессах. И в таких условиях предлагать выборы – это выглядит как провокация», – подытожил Ямбург.

Система выборов уже давно применяется в российских школах. Так, с помощью данного инструмента многие учебные заведения избирают среди учащихся «президента школы», а также кандидатов в различные ученические советы. Тем не менее, решение о введении подобного элемента каждая школа принимает индивидуально.