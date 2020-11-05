 

Мнение: Все побежали, и я побежал

05.11.2020, 14:01, Разное

Самое интересное, что все техники "цветных революций" сейчас активно применяются в самих Соединенных Штатах. Суть "цветной революции", на самом деле, весьма незатейлива – создается явный повод для возмущения, толпы выводятся на улицу и оказывают давление на власть. Оргструктурой "цветной революции" всегда является какое-нибудь радикальное молодежное движение, которое становится ее ударной силой. А далее – инстинкт толпы: все побежали, и я побежал. Поэтому ядро "цветной революции" и не должно быть многочисленным, оно должно быть компактным и лишь создать индукционный эффект, внедрить в толпу идею неповиновения и сопротивления, причем сопротивлоения активного. Как правило, это достигается провоцированием власти на жесткие действия, после чего толпа реактивно включает неповиновение.

Поэтому "цветные революции" ресурсно гораздо менее затратны, чем любой прямой сценарий. В той же Украине – 5 миллиардов за 20 лет, потраченных США на продвижение идей демократии, и 200 миллиардов, скормленных Кремлем воровской верхушке классово близкой украинской шпаны за тот же срок. И кто оказался эффективнее?

Демократы применяют все те же приемы, практики и техники, которые прошли обкатку в других странах. Радикальное молодежное движение в наличии – это леваки антифа и расисты из BLM. Явные поводы – открыто транслируемые и не скрываемые самими демократами вбросы и воровство голосов в штатах, традиционно голосующих за республиканцев. Демократы ведут дело к социальному взрыву, и они к нему вполне готовы. Готовы ли к нему республиканцы – вопрос открытый. У Трампа есть вооруженный "глубинный народ" – но у него нет организующей этот народ структуры. Что само по себе является колоссальной проблемой, так как демократы уже организованы, а значит – на шаг в переди в гипотетическом столкновении. Темп же – ключевой ресурс любого кризиса. Кто быстрее – тот и победит.

Трамп очевидно понимает логику происходящего и пытается сбить темп у демократов и навязать им свой собственный. Оценивать результативность действий тех и других еще рано. Но дело идет к тому, что по факту Трамп победит фактически, а вот в политическом поле, наоборот, преимущество у демократов. Им достаточно объявить победу Байдена и подкрепить заявление сфальсифицированными итогами в нескольких штатах, чтобы создать повод для возмущения со стороны "глубинного народа". Вынудить его начать первым. После чего соревнование перейдет в откровенно политическую и даже вооруженную борьбу. К которой пока демократы готовы лучше.

Источник: Эль Мюрид



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